Морозы до -41 градуса спрогнозировали в Приморском крае

Синоптики прогнозируют усиление аномальных морозов в ближайшие двое суток в Приморском крае. Температура воздуха опустится до –41 градуса.

Согласно прогнозам, в регион вторгнется холодный воздух с северо-западными потоками. В ночные часы морозы усилятся до –25…–32 градусов, в горных районах возможно до –41 градуса. Температура воздуха днем составит –17…–24 градуса, на юго-западе и побережье — до –12 градусов. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

За минувший день среднесуточная температура воздуха оказалась ниже климатической нормы на 3–6 градусов, на 12 метеостанциях аномалия превысила 7 градусов.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области период 40-градусных морозов затянется. Регион находится в арктической воздушной массе.