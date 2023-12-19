Карта спецоперации на Украине 19 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 декабря можно в материале «Известий».

Как заявили в Минобороны РФ, на купянском направлении отражено восемь атак 14-й, 60-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, а также нанесено поражение подразделениям 115-й мехбригаде ВСУ. Потери Киева составили до 60 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

На краснолиманском направлении отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На донецком направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери Украины на данном направлении составили до 180 бойцов, три бронетранспортера и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На южнодонецком направлении российские силы отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 100 человек, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-С» и орудие Д-20.

На запорожском направлении ударами авиации при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери Киева составили до 80 военных и два автомобиля.

На херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражены до 75 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 553 самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 453 единицы специальной военной автомобильной техники.