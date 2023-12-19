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В Совфеде заявили о скором «отрезвлении» Европы от Украины

Сенатор Джабаров: Европа начинает признавать, что Россию не победить
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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Европа начинает понимать и признавать то, что победа будет за Россией. Таким мнением 19 декабря с «Известиями» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил о возможности значительных перемен в конфликте на Украине. Павел указал на то, что президент РФ Владимир Путин настаивает на своем видении мира, в котором России отведено место среди сильнейших держав, а другим странам необходимо примириться с этим фактом.

Как отметил Джабаров, военные в первую очередь понимают, что Украине Россию не победить, а Павел в прошлом как раз-таки военный.

«Поскольку Павел в прошлом военный, генерал, я думаю, что он прекрасно понимает, что силы Украины, включая гигантскую помощь, которую Украина получала от Запада, не помогли ей противостоять российской армии, поэтому контрнаступление захлебнулось. И сейчас в лучшем случае они надеются, что украинцы перейдут к активной обороне, смогут остаться на тех позициях, на которых находятся», — сказал сенатор.

По его словам, многие европейские страны начинают «трезветь», понимая, что отказ от сотрудничества с Москвой и параллельная помощь Киеву вводит их в худшее положение.

«Процесс отрезвления в Европе будет нарастать, потому что все прекрасно понимают, что американская поддержка истощается. Многие страны в Европе либо уже перешли в рецессию, либо на грани рецессии: брать на себя такую ношу они не в состоянии. А самое главное — людской ресурс Украины постепенно исчерпывается. Поэтому, я думаю, что они говорят о том, что реально происходит», — заявил Джабаров.

Он добавил, что если бы Запад в конце 2021 года принял требования России по гарантиям безопасности, то ситуация была бы другой.

«Но они демонстративно проигнорировали и, мало того, даже оскорбительно высказывались в адрес России. Ну, получите то, что заслужили», — заключил политик.

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15 декабря стало известно, что Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине. План поддержки Киева включал в себя предоставление из бюджета ЕС €50 млрд до 2027 года. За выделение этой суммы проголосовали 26 стран — членов ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение денег Киеву из бюджета ЕС не отвечает интересам Будапешта, так как в таком случае придется отдать часть причитающихся Венгрии средств.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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