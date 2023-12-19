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ФСБ РФ сообщила о задержании в Дагестане еще одного члена банды Басаева

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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Бывший член банд террористов Шамиля Басаева и Хаттаба Ибрагим Магомедов задержан в Дагестане за участие в нападении на Новолакский район республики в 1999 году, при котором были убиты 99 человек. Об этом 19 декабря сообщают Федеральная службы безопасности (ФСБ) РФ и Следственный комитет (СК) РФ.

Боевика задержала полиция в селе Новосаситли Хасавюртовского района республики. Он доставлен в следственный отдел для предъявления обвинения по ст. 209 («Бандитизм»), ст. 279 («Вооруженный мятеж»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

«В ходе работы совместно с СК РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан — гражданина России Магомедова Ибрагима, 1973 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания», — отмечено на сайте ФСБ России.

В СК России добавили, что Магомедов заключен под стражу. Розыск других участников «преступлений террористического характера», избежавших уголовной ответственности, продолжается.

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До этого, 25 сентября, Следственный комитет РФ сообщал о задержании еще двоих участников банд Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Это уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев.

Ранее, 30 апреля, суд арестовал еще одного члена банды банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году. Им оказался житель Краснодарского края Александр Пономаренко. Отмечалось, что он также осуществлял преступную деятельность совместно с Басаевым и Хаттабом.

В конце марта другого члена банды, Мавлимберди Акбулатова, приговорили к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизме. Тогда же в рамках уголовного дела 28 человек были объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе самого Басаева, прекратили в связи с их смертью.

В августе–сентябре 1999 года члены бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба совершили вооруженное нападение на Дагестан. В результате случившегося погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных жителей.

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