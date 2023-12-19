Суд ДНР заочно приговорил к 28 годам командира батареи ВСУ за обстрелы поселков

В Донецкой Народной Республике (ДНР) Верховный суд заочно приговорил к 28 годам лишения свободы командира самоходной артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Палийчука за обстрелы населенных пунктов республики в начале 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России во вторник, 19 декабря.

Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

«Установлено, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года по приказу Палийчука и других должностных лиц <…> украинские военнослужащие с целью уничтожения социальной инфраструктуры, устрашения и убийства мирных граждан осуществили обстрел <…> жилых массивов населенных пунктов Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка, Старый Крым», — сообщили ТАСС в прокуратуре.

В результате обстрелов погиб 17-летний мирный житель, ранения получила женщина. Кроме того, были уничтожены и повреждены 42 частных домовладения и два автомобиля, добавили там.

12 декабря суд в ДНР приговорил военнослужащего ВСУ Дмитрия Шалара к пожизненному заключению за расстрел двух машин с беженцами в Мариуполе. По данным следствия, в марте 2022 года Шалар и его сослуживцы расстреляли два гражданских автомобиля с беженцами на улице Карпинского в Мариуполе. От полученных ранений погибли четыре человека.

5 декабря к 28 годам колонии строгого режима был приговорен еще один украинский военнослужащий — Александр Нарыжный, признанный виновным в убийстве жителей Мариуполя. Он и его сослуживцы открыли огонь по гражданскому автомобилю. В результате водитель и пассажир машины скончались на месте, а военнослужащие ВСУ забрали транспортное средство себе.