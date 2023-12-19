Жители Якутии отдали мошенникам 11,6 млн рублей

В Якутии 14 человек пострадали в результате мошенничества за минувшую неделю. Общий ущерб составил 11,6 млн рублей.

По данным ИА YakutiaMedia, 63-летняя сотрудница медицинского учреждения пострадала в результате новой мошеннической схемы. Ей в мессенджере пришло сообщение якобы от руководства о том, что с ней по важному вопросу свяжутся «вышестоящие инстанции». Вскоре женщине позвонили незнакомцы и заявили, что с ее счетов кто-то якобы пытается осуществить перевод. Злоумышленники связывались с потерпевшей от имени Центробанка и ФСБ. В итоге якутянка согласилась перевести 700 тыс. рублей на посторонние счета, пишет ИА YakutiaMedia.

Еще одной жертвой мошенников стала 63-летняя заведующая отделом учреждения здравоохранения. Под видом сотрудников банка злоумышленники похитили у женщины 380 тыс. рублей.

В Тамбовской области жертвами мошенников стали 62-летний мужчина и его супруга. Они оформили кредиты в банках и перевели на продиктованные счета 11,5 млн рублей.