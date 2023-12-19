Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ РФ сообщила о задержании в Дагестане еще одного члена банды Басаева
Мир
Посол Израиля в РФ сообщил об остающихся в плену ХАМАС трех российских гражданах
Армия
Российские военные уничтожили РЛС и склад боеприпасов ВСУ
Происшествия
Над Брянской областью сбит еще один украинский БПЛА
Мир
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в КНР
Наука и техника
В РФ будут выпускать видеоларингоскоп отечественного производства
Происшествия
В Москве тела двух мужчин обнаружили в автомобиле
Общество
Тверскому Суворовскому военному училищу исполнилось 80 лет
Общество
Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти
Мир
Пекин намерен расширить энергетическое сотрудничество с Россией
Мир
Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 116 человек
Мир
Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США
Мир
Главы минфинов и ЦБ стран G7 проведут онлайн-переговоры
Наука и техника
В Японии отработают защиту Земли от астероидов

Рэпер Саграда поделился деталями нового альбома и поездки по Донбассу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рэпер, автор нового неофициального гимна спецоперации, фронтмен группы «Соль Земли» Артем Саграда 19 декабря в беседе с «Известиями» поделился деталями нового альбома «Преданность реальности» и рассказал про поездки по Донбассу.

По его словам, в альбоме, написанном после пятилетнего перерыва, он с документальной точностью описал события последних лет. В частности, рэпер в своих песнях рассказал о том, что привело сначала к майдану в Киеве, а после к СВО.

«Альбом называется «Преданность реальности». Несмотря на то что композиции с таким названием в самом альбоме нет, эти два слова, мне кажется, отражают содержание», ― пояснил автор.

Саграда указал, что в течение пяти лет в нем копилась творческая энергия, а также информация и идеи, которые потом легли в основу релиза.

В альбом помимо прочего вошла совместная работа с хэви-металл-группой «Ария». Работа над композицией продолжалась не один год.

«Песня «Чаша» самая любимая. Во-первых, это совместная работа с одной из любимых групп детства, с группой «Ария». Во-вторых, это песня, которая очень долго рождалась, в течение нескольких лет. И мне очень хотелось, чтобы ее однажды услышали люди. Я очень благодарен людям, благодаря которым это стало возможно», ― поделился рэпер.

Фронтмен «Соли Земли» также рассказал, как его группу встречали на Донбассе. По его словам, люди в этом регионе простые и открытые, несмотря на сложную судьбу.

«Нас прокатили по всему Донбассу. Нам показали всё, что нам было интересно. Нам рассказали столько, что я, может быть, до сих пор не всю информацию переварил. По моим ощущениям, люди там более открытые и как бы более простые, чем мы здесь. Но, когда копаешь глубже, понимаешь, что все не так просто. Зачастую там намного более сложные судьбы, жизненные ситуации. По моим ощущениям, это просто гораздо более сильные и менее изнеженные люди, чем мы здесь», ― заметил Саграда.

«Наша задача — не ждать конца, а удержать нашу веру, государство, культуру, язык»
Артем Саграда — о роли рэпа в современном мире, пророчествах Библии и неоднозначных англицизмах

Ранее в этот день рэпер объявил «Известиям» о новом альбоме. Музыкант отметил, что относит свое творчество к жанру «военно-полевой рэп», и потому с ним не стыдно приехать в Донецк или Луганск.

Ранее, 1 ноября, Саграда рассказал об отражении темы Донбасса в своем творчестве. Исполнитель поделился, что он в целом воспринимает происходящее в Донбассе как личную трагедию и что начиная с 2014 года он творчески реагировал на события на Украине, в том числе на майдан, потом на Одессу с Домом профсоюзов, потом на Донбасс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023