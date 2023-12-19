Рэпер Саграда поделился деталями нового альбома и поездки по Донбассу

Рэпер, автор нового неофициального гимна спецоперации, фронтмен группы «Соль Земли» Артем Саграда 19 декабря в беседе с «Известиями» поделился деталями нового альбома «Преданность реальности» и рассказал про поездки по Донбассу.

По его словам, в альбоме, написанном после пятилетнего перерыва, он с документальной точностью описал события последних лет. В частности, рэпер в своих песнях рассказал о том, что привело сначала к майдану в Киеве, а после к СВО.

«Альбом называется «Преданность реальности». Несмотря на то что композиции с таким названием в самом альбоме нет, эти два слова, мне кажется, отражают содержание», ― пояснил автор.

Саграда указал, что в течение пяти лет в нем копилась творческая энергия, а также информация и идеи, которые потом легли в основу релиза.

В альбом помимо прочего вошла совместная работа с хэви-металл-группой «Ария». Работа над композицией продолжалась не один год.

«Песня «Чаша» самая любимая. Во-первых, это совместная работа с одной из любимых групп детства, с группой «Ария». Во-вторых, это песня, которая очень долго рождалась, в течение нескольких лет. И мне очень хотелось, чтобы ее однажды услышали люди. Я очень благодарен людям, благодаря которым это стало возможно», ― поделился рэпер.

Фронтмен «Соли Земли» также рассказал, как его группу встречали на Донбассе. По его словам, люди в этом регионе простые и открытые, несмотря на сложную судьбу.

«Нас прокатили по всему Донбассу. Нам показали всё, что нам было интересно. Нам рассказали столько, что я, может быть, до сих пор не всю информацию переварил. По моим ощущениям, люди там более открытые и как бы более простые, чем мы здесь. Но, когда копаешь глубже, понимаешь, что все не так просто. Зачастую там намного более сложные судьбы, жизненные ситуации. По моим ощущениям, это просто гораздо более сильные и менее изнеженные люди, чем мы здесь», ― заметил Саграда.

Ранее в этот день рэпер объявил «Известиям» о новом альбоме. Музыкант отметил, что относит свое творчество к жанру «военно-полевой рэп», и потому с ним не стыдно приехать в Донецк или Луганск.

Ранее, 1 ноября, Саграда рассказал об отражении темы Донбасса в своем творчестве. Исполнитель поделился, что он в целом воспринимает происходящее в Донбассе как личную трагедию и что начиная с 2014 года он творчески реагировал на события на Украине, в том числе на майдан, потом на Одессу с Домом профсоюзов, потом на Донбасс.