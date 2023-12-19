Более 500 жителей Томской области получили уличные травмы в декабре

За 19 дней декабря 519 жителей Томской области обратились за медицинской помощью с уличными травмами, в их числе — 119 детей. Такие данные приводятся в Telegram-канале регионального облздрава во вторник, 19 декабря.

Из числа пострадавших 15 человек, в числе которых трое детей, пришлось госпитализировать. Остальные получили помощь амбулаторно, пишет РИА «Томск».

Ранее «Известия» писали, что должен сделать человек, который получил травму при падении на льду. В первую очередь нужно обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь. Медики окажут необходимую помощь по полису ОМС.