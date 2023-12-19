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Машина провалилась под лед в районе переправы в Амурской области

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Автомобиль провалился под лед реки Зеи в Амурской области. Водитель попытался пересечь водоем по необорудованной переправе.

Инцидент произошел утром 19 декабря в районе переправы Свободный — Введеновка. Водитель выехал на лед, несмотря на запрещающие таблички на берегу. Транспортное средство оказалось в воде, его вытащили спасатели. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

В администрации Свободного отметили, что муниципалитет готовится к открытию ледовой переправы. По последним данным, толщина льда на Зее составляет от 40 до 80 см. Для оборудования ледовой дороги требуется толщина льда 70 см. Как только будут созданы необходимые условия, МКП «Дорожник» оборудует съезд на лед со стороны Свободного, а также одну полосу для движения пешеходов. С другой стороны реки переправу подготовят власти Серышевского округа.

В Якутии 12 декабря трактор провалился под лед между Якутском и селом Техтюр. В транспортном средстве находились два человека, они до сих пор не найдены. В момент происшествия толщина льда составляла всего 15 см.

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