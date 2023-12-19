Неизвестные оставили аварийный дом без отопления в морозы в Якутске

В Якутске проводится проверка по факту перекрытия задвижки системы отопления деревянного многоквартирного дома. Жильцы здания остались без тепла, когда температура воздуха на улице составляла –39 градусов.

Аварийная ситуация зарегистрирована на улице Петра Алексеева. В ночные часы неизвестные перекрыли задвижки системы отопления, из-за чего тепло перестало поступать в квартиры. Об этом пишет ИА SakhaNews. К утру батареи на первом этаже лопнули.

На текущий момент специалистам удалось отогреть часть дома. В связи с инцидентом управляющая компания обратилась в полицию.

Днем ранее в Кандалакше (Мурманская область) без отопления из-за коммунальной аварии остались 194 дома, восемь детских садов и три школы. Под отключение попали почти 21,2 тыс. человек.