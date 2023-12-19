Во Франции назвали слова Писториуса о войне с Россией сумасшедшими

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном конфликте с Россией подтверждает воинственные настроения Запада в отношении Москвы и является просто «сумасшедшим». Такое мнение высказал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо во вторник, 19 декабря.

«Сумасшедшее заявление из Германии! <...> В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам», — написал он в соцсети X (бывшей Twitter).

Так, по его словам, во-первых, она подтверждает стремление к постоянной войне с Россией по самоубийственной для Европы инициативе Вашингтона. А во-вторых, по мнению политика, это доказывает, что Германия намерена через следующий договор ЕС «навязать европейскую армию под немецко-американским руководством».

Филиппо призвал Францию выступить против такого видения политической обстановки в мире, назвал его «крайне опасным для Европы и ее армии».

Ранее, 16 декабря, Писториус заявил, что «на фоне растущих военных угроз» странам Евросоюза необходимо начать процесс перевооружения. В частности, по его словам, Россия значительно увеличивает военную мощь, что «несет угрозу странам Балтии, Грузии и Молдавии». При этом США могут сократить военное присутствие в Европе, переориентировавшись на Индо-Тихоокеанский регион, отметил он.

Кроме того, 18 декабря глава минобороны Германии заявил, что для «сдерживания России на восточном фланге НАТО» ФРГ перебрасывает в Литву беспрецедентную по размеру бригаду военных. Немецкий журналист Торстен Юнгхольт назвал эту идею несостоятельной, поскольку, по его словам, формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые Германия в настоящее время просто не в состоянии.