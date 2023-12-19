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В Москве тела двух мужчин обнаружили в автомобиле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Тела двух мужчин были обнаружены в автомобиле «Газель» в Москве, сообщил 19 декабря источник «Известий».

По его информации, это случилось накануне, 18 декабря. Тела мужчин были обнаружены на улице Лескова их коллегами.

«По предварительным данным, причиной смерти 42-летнего и 37-летнего мужчин стало отравление выхлопными газами», — рассказал источник.

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Ранее, 15 декабря, восемь человек отравились угарным газом в поселке Цильна Ульяновской области. В результате погибли 19-летняя девушка и 51-летний мужчина, остальные были госпитализированы. Среди отравившихся также было трое детей.

По факту гибели людей СУ СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело, свою проверку проводит и районная прокуратура. Позже был задержан директор управляющей компании, которая оказывала жителям района услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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