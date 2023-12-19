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Мурашко заявил о заинтересованности России в продвижении своих разработок в КНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россия заинтересована в продвижении своих технологичных разработок в сфере здравоохранения в КНР. Об этом заявил в беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Лазуренко министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 19 декабря, в ходе визита в Пекин.

Он рассказал, что в рамках поездки представители российской делегации обсудят с китайскими коллегами вопросы сотрудничества и сверят часы в области развития здравоохранения.

«В первую очередь это сотрудничество в области технологий. Мы заинтересованы в продвижении своих разработок на этот рынок. Есть и то, что китайские коллеги имеют в своем потенциале. Сверка часов развития здравоохранения — это тоже актуальное направление», — отметил министр.

Он добавил, что актуальным направлением сотрудничества является цифровизация.

Кроме того, в ходе встреч будет обсуждаться подготовка специалистов и формирование потока пациентов в РФ. Как отметил Мурашко, после пандемии этот показатель снизился, но в ближайшее время ожидается его восстановление.

«Плюс у нас есть одно традиционное поле для сотрудничества — это медицина катастроф», — сказал он.

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Днем ранее с рабочим визитом в КНР прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе поездки помимо переговоров в широком составе Мишустин проведет отдельную беседу с премьером госсовета Китая Ли Цяном. Также российский премьер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

В тот же день в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.

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