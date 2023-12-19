Евродепутат обвинил политиков ЕС в начале конфликтов на Украине и в секторе Газа

Политики стран Евросоюза (ЕС) виновны в конфликтах на Украине и в секторе Газа, заявил 19 декабря депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Они не смогли выжать достаточно из конфликта на Украине, и теперь они решили поддержать израильский геноцид против беззащитных палестинцев», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

В связи с этим Уоллес задался вопросом, чьим интересам служат европейские власти.

Ранее, 16 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оплачивать непомерно высокую цену конфронтационной политики ЕС и последствия конъюнктурных решений объединения по Украине придется простому населению стран Европы. Дипломат обратила внимание на то, что оставляющие в 2024 году свои посты руководители ЕС действуют сейчас «как самые настоящие временщики», ведя объединение в тупиковое положение.

Днем ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились продолжить военную помощь Украине. Евросовет подчеркнул острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности, в рамках инициативы о предоставлении €1 млн артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.