Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве тела двух мужчин обнаружили в автомобиле
Общество
Тверскому Суворовскому военному училищу исполнилось 80 лет
Общество
Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти
Мир
Пекин намерен расширить энергетическое сотрудничество с Россией
Мир
Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 116 человек
Мир
Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США
Мир
Главы минфинов и ЦБ стран G7 проведут онлайн-переговоры
Наука и техника
В Японии отработают защиту Земли от астероидов
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели 25 человек в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа
Мир
На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
Мир
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Мир
Премьер Нигера высоко оценил визит делегации МО РФ в страну
Мир
Более 190 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа
Мир
Посол КНР в РФ указал на прочность российско-китайских отношений
Сюжет:

Евродепутат обвинил политиков ЕС в начале конфликтов на Украине и в секторе Газа

Депутат ЕП Уоллес обвинил политиков ЕС в начале конфликтов на Украине и в Газе
0
Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политики стран Евросоюза (ЕС) виновны в конфликтах на Украине и в секторе Газа, заявил 19 декабря депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Они не смогли выжать достаточно из конфликта на Украине, и теперь они решили поддержать израильский геноцид против беззащитных палестинцев», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

В связи с этим Уоллес задался вопросом, чьим интересам служат европейские власти.

«Украина не принесет ничего, кроме проблем, долгов и коррупции»
Евродепутат Иван Вилибор Синчич — о 12-м пакете санкций, помощи ЕС Киеву и истинных целях Запада

Ранее, 16 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оплачивать непомерно высокую цену конфронтационной политики ЕС и последствия конъюнктурных решений объединения по Украине придется простому населению стран Европы. Дипломат обратила внимание на то, что оставляющие в 2024 году свои посты руководители ЕС действуют сейчас «как самые настоящие временщики», ведя объединение в тупиковое положение.

Днем ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились продолжить военную помощь Украине. Евросовет подчеркнул острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности, в рамках инициативы о предоставлении €1 млн артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023