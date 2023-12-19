Глава СК поручил передать в центральный аппарат дела о стрельбе подростка в Москве

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовные дела, возбужденные по факту конфликта подростка с сожителем матери в Москве, в результате которого мужчина получил серьезные ранения. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте ведомства 19 декабря.

В сообщении отмечается, что по данному факту следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

На текущий момент установлено, что подросток похитил пистолет у родственника. В отношении владельца оружия было также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).

Ранее сообщалось, что инцидент произошел ночью 17 декабря у жилого дома в Москве. На Пятницком шоссе 38-летний мужчина начал конфликтовать с женщиной, а также оскорблять ее. Тогда ее сын решил заступиться за мать: взял пистолет из сейфа дяди и выстрелил мужчине в голову минимум шесть раз, об этом сообщил источник «Известий».

Большинство пуль попало пострадавшему в голову. За его жизнь сейчас борются врачи.

«Пострадавшего доставили в больницу с ранением свода черепа, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом тяжелой степени», — отметил источник.

Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации городской клинической больницы № 67. Другие подробности произошедшего уточняются.

Ранее, 18 декабря, в Следственном комитете Краснодарского края сообщили, что неизвестный расстрелял строительный вагончик с рабочими, результате чего один человек погиб, еще один ранен. Инцидент произошел 17 декабря вечером в Краснодаре на Боннской улице. Отмечается, что мужчина выстрелил не менее четырех раз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство») и ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Сейчас раненый мужчина находится в больнице. Пуля попала ему в ногу. Открывшего огонь мужчину ищут.

Ранее, 9 декабря в Москве мужчина ранил из огнестрельного оружия двух сотрудников Росгвардии. Оба мужчины получили огнестрельные ранения во время конфликта с неизвестным на улице Твардовского в Москве. Предварительно, один из пострадавших получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову. Стрелявший с места происшествия скрылся. Отмечается, что сотрудники Росгвардии были не при исполнении. Начата проверка.