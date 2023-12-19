СМИ сообщили о намерении Израиля оттеснить «Хезболлу» от своей границы

Власти Израиля поставили США в известность о своем намерении отодвинуть силы ливанского шиитского движения «Хезболла» почти на 10 км от границы для устранения напряженности с Ливаном. Об этом 18 декабря сообщает портал Axios, ссылаясь на трех американских и израильских официальных лиц.

«Израиль рассказал администрации [президента США Джо] Байдена, что хочет, чтобы в рамках дипломатического соглашения по устранению напряженности с Ливаном силы «Хезболлах» были оттеснены, приблизительно, на шесть миль (Около 10 км. — Ред.) от границы», — говорится в материале.

По имеющейся информации, министр обороны Израиля Йоав Галант и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявили главе минобороны США Ллойду Остину, что хотели бы оттеснить силы «Хезболлах» так далеко, чтобы с ливанское движение не имело возможности обстреливать израильские поселения вдоль границы или же провести рейд, как это сделали члены палестинского движения ХАМАС 7 октября.

Остин же, со своей стороны, попросил Израиль не предпринимать шагов, которые могли бы усугубить отношения с Ливаном.

Ранее, 9 декабря, глава совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению ливанского движения «Хезболла» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

4 декабря сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Помимо этого, в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит на севере еврейского государства израильские военные нанесли удары по источникам огня для устранения угрозы.

До этого, 2 декабря, Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Премьер-министр отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.