Реклама
Прямой эфир
Общество
Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти
Мир
Пекин намерен расширить энергетическое сотрудничество с Россией
Мир
Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 116 человек
Мир
Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США
Мир
Главы минфинов и ЦБ стран G7 проведут онлайн-переговоры
Наука и техника
В Японии отработают защиту Земли от астероидов
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели 25 человек в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа
Мир
На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
Мир
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Мир
Премьер Нигера высоко оценил визит делегации МО РФ в страну
Мир
Более 190 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа
Мир
Посол КНР в РФ указал на прочность российско-китайских отношений
Происшествия
Самолет камчатской авиакомпании вернулся в аэропорт из-за неисправности
Общество
Бюджет получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах

Норвегия не разрешила посадку самолету РФ с нуждавшимся в медпомощи пассажиром

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Норвегии запретили совершить посадку в своем аэропорту самолету российской авиакомпании Nordwind Airlines, на борту которой находился почувствовавший себя плохо мужчина. Об этом 19 декабря сообщает ИА «Регнум».

Согласно имеющимся данным, самолет совершал рейс из Москвы на кубинский курорт Варадеро 18 декабря. Через несколько часов после вылета из пункта назначения у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

Командир по ситуации принял решение совершить экстренную посадку для того, чтобы человеку оказали срочную медицинскую помощь. Однако, по словам пассажиров рейса, в ближайшем аэропорту Норвегии экипажу в разрешении приземлиться отказали.

Тогда самолет развернулся и отправился обратно в Москву, где сел в Шереметьево. Мужчину, еще находившегося в сознании, сразу же отправили в медучреждение, добавляет «Газета.Ru».

В 2022 году в рамках антироссийских санкционных мер власти Евросоюза (ЕС), США, Канады, Норвегии и ряда других стран запретили самолетам РФ использовать свое воздушное пространство.

Крылья Родины: как в России появилась гражданская авиация
Сто лет назад был совершен первый пассажирский рейс из Москвы

До этого, в начале декабря, самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в узбекский Термез, экстренно сел в казахстанском Актобе из-за ухудшения самочувствия пассажира. Экипаж самолета запросил карету скорой помощи к борту. Позже он продолжил следование по своему рейсу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023