Норвегия не разрешила посадку самолету РФ с нуждавшимся в медпомощи пассажиром

Власти Норвегии запретили совершить посадку в своем аэропорту самолету российской авиакомпании Nordwind Airlines, на борту которой находился почувствовавший себя плохо мужчина. Об этом 19 декабря сообщает ИА «Регнум».

Согласно имеющимся данным, самолет совершал рейс из Москвы на кубинский курорт Варадеро 18 декабря. Через несколько часов после вылета из пункта назначения у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

Командир по ситуации принял решение совершить экстренную посадку для того, чтобы человеку оказали срочную медицинскую помощь. Однако, по словам пассажиров рейса, в ближайшем аэропорту Норвегии экипажу в разрешении приземлиться отказали.

Тогда самолет развернулся и отправился обратно в Москву, где сел в Шереметьево. Мужчину, еще находившегося в сознании, сразу же отправили в медучреждение, добавляет «Газета.Ru».

В 2022 году в рамках антироссийских санкционных мер власти Евросоюза (ЕС), США, Канады, Норвегии и ряда других стран запретили самолетам РФ использовать свое воздушное пространство.

До этого, в начале декабря, самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в узбекский Термез, экстренно сел в казахстанском Актобе из-за ухудшения самочувствия пассажира. Экипаж самолета запросил карету скорой помощи к борту. Позже он продолжил следование по своему рейсу.