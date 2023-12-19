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Военный эксперт заявил о росте числа наемников ВСУ из Грузии и Польши

Марочко: в ВСУ зафиксирован рост числа наемников из Грузии и Польши
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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В зоне спецоперации фиксируют рост количества наемников из Грузии и Польши со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил «РИА Новости» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, 19 декабря.

«В связи с серьезным некомплектом в подразделениях вооруженных формирований Украины, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование, помимо мобилизации, проводит рекрут иностранцев», — сообщил Марочко.

Эксперт отметил, что за последнее время численность иностранцев в рядах украинской армии значительно сократилась, но свежие поступления до сих пор продолжаются.

По словам Марочко, в течение нескольких недель в подконтрольные ВСУ Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск и Константиновку прибыли группы иностранцев по 30-50 человек.

«В зоне проведения СВО наемников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников», — рассказал он.

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10 декабря журнал Military Watch Magazine сообщил, что из-за больших потерь после своего неудачного контрнаступления ВСУ вербуют иностранных наемников. Как сообщается в статье, ожидаемая продолжительность жизни украинского персонала на фронте в зонах наиболее интенсивных боевых действий составляла за этот период не больше четырех часов. Помимо этого, офицеры ВСУ на местах в 80–90% случаев сообщали о гибели отправленных на передовую подразделений.

До этого, 4 декабря советник главы Донецкой Народной Республике (ДНР) Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепили группировку под Горловкой в ДНР подразделением из иностранцев. Так ВСУ намерены подготовиться к атаке российских позиций в регионе.

19 ноября, ссылаясь на офицера ВСУ Дмитрия Костюка, CNN сообщил, что многие из иностранных наемников, которые приезжают на Украину, вскоре покидают страну, когда сталкиваются с ожесточенными боевыми действиями на фронте. Костюк добавил, что иностранцы в отличие от украинцев могут легко расторгнуть контракт.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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