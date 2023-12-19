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Посол КНР: никакая сила не сможет внести разлад в российско-китайский тандем

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Никакая сила не сможет внести разлад в российско-китайский тандем. Об этом 19 декабря заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью «РИА Новости» по итогам года.

«Если мы будем придерживаться стратегического взаимодоверия, концентрировать усилия на развитии и процветании, делать то, что необходимо, то никакая сила не сможет внести разлад в китайско-российский тендем», — сказал посол.

Помимо этого, он отметил, что, с момента установления дипломатических отношений 75 лет назад, оба государства прошли сложный путь. Однако Россия и Китай смогли прийти к осознанию, что добрососедские отношения отвечают интересам обоих народов.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина становится все глубже, а солидарность крепче на фоне колоссальных перемен и препятствий, которые создают недоброжелатели.

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Ранее, 18 декабря, в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил после заседания российско-китайской межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, что Россия и Китай планируют к 2030 году увеличить объем товарооборота до $300 млрд. По его словам, за 11 месяцев 2023 года торговый оборот обеих стран уже превысил $201 млрд.

15 декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области технологий по производству водорода. В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян после встречи с Новаком также отметил, что энергетическое сотрудничество двух стран в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером госсовета КНР Ли Цяном рассказал, что товарооборот России и Китая за девять месяцев 2023 года вырос на 27%. Он добавил, что свыше 90% расчетов между странами проводится в национальных валютах.

В свою очередь, премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подчиняется диктату извне. Он также отметил, что Пекин собирается расширять сотрудничество с Москвой по всем направлениям и укреплять отношения стратегического партнерства.

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