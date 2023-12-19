Реклама
Прямой эфир
Мир
Главы минфинов и ЦБ стран G7 проведут онлайн-переговоры
Наука и техника
В Японии отработают защиту Земли от астероидов
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели 25 человек в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа
Мир
На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
Мир
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Мир
Премьер Нигера высоко оценил визит делегации МО РФ в страну
Мир
Более 190 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа
Мир
Посол КНР в РФ указал на прочность российско-китайских отношений
Происшествия
Самолет камчатской авиакомпании вернулся в аэропорт из-за неисправности
Общество
Бюджет получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах
Мир
NYT сообщила о непобедимости России на поле боя
Мир
Число погибших при землетрясении в Китае выросло до 111 человек
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице 19 декабря
Мир
Хантер Байден предстанет перед судом в Калифорнии 11 января
Мир
Конгрессмен Берчетт обвинил украинские власти в краже американских денег

Главы минфинов и ЦБ стран G7 проведут онлайн-переговоры

0
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министры финансов и главы центробанков (ЦБ) стран «Группы семи» (G7) 19 декабря проведут онлайн-переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на японского чиновника.

По данным агентства, среди вопросов, которые планируют обсудить министры, будет рассматриваться предоставление помощи Украине. Другие подробности не приводятся.

В 2023 году Япония председательствует в G7, одними из основных тем встреч стран «Большой семерки» были оказание помощи Украине и сохранение рестрикций в отношении РФ. В 2024 году председательствовать в G7 будет Италия.

Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию
И почему не все угрозы Запада могут быть воплощены на практике

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с лидерами «Большой семерки» необходимость продолжения оказания помощи Украине. При этом подробностей о перспективах поддержки Киева со стороны союзников США не приводилось.

В начале ноября страны G7 приняли совместную декларацию, в которой было изложено, что российские активы останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине. Кроме того, главы МИД G7 приняли решение об усилении ограничения доступа России к критически важным технологиям и товарам.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023