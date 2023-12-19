Главы минфинов и ЦБ стран G7 проведут онлайн-переговоры

Министры финансов и главы центробанков (ЦБ) стран «Группы семи» (G7) 19 декабря проведут онлайн-переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на японского чиновника.

По данным агентства, среди вопросов, которые планируют обсудить министры, будет рассматриваться предоставление помощи Украине. Другие подробности не приводятся.

В 2023 году Япония председательствует в G7, одними из основных тем встреч стран «Большой семерки» были оказание помощи Украине и сохранение рестрикций в отношении РФ. В 2024 году председательствовать в G7 будет Италия.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с лидерами «Большой семерки» необходимость продолжения оказания помощи Украине. При этом подробностей о перспективах поддержки Киева со стороны союзников США не приводилось.

В начале ноября страны G7 приняли совместную декларацию, в которой было изложено, что российские активы останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине. Кроме того, главы МИД G7 приняли решение об усилении ограничения доступа России к критически важным технологиям и товарам.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.