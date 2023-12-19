Саграда выпустил новый альбом «Преданность реальности»
Рэпер, фронтмен группы «Соль Земли», автор нового неофициального гимна специальной военной операции (СВО) Артем Саграда выпустил новый альбом под названием «Преданность реальности». Подробностями релиза артист поделился 19 декабря в беседе с «Известиями».
«Это период моей жизни длиною в пять лет, в течение которого не выходило никаких релизов, и я не занимался творческой деятельностью. В течение этого времени копилась творческая энергия, копились информация, идеи, которые потом легли в основу этого альбома», — рассказал музыкант.
В основе его творчества лежит история: сначала Саграда описывает реальность майдана, потом конфликта на Донбассе, а теперь специальной военной операции. Сам музыкант относит свое творчество к жанру «военно-полевой рэп», и потому с ним не стыдно приехать в Донецк или Луганск.
«С этими песнями мы себя чувствуем в своей тарелке за «ленточкой», среди людей с оружием в руках», — поясняет артист.
Ранее, 1 ноября, Артем Саграда рассказал об отражении темы Донбасса в своем творчестве. Исполнитель поделился, что он в целом воспринимает происходящее в Донбассе как личную трагедию и что начиная с 2014 года он творчески реагировал на события на Украине, в том числе на майдан, потом на Одессу с Домом профсоюзов, потом на Донбасс.