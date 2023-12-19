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Саграда выпустил новый альбом «Преданность реальности»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Рэпер, фронтмен группы «Соль Земли», автор нового неофициального гимна специальной военной операции (СВО) Артем Саграда выпустил новый альбом под названием «Преданность реальности». Подробностями релиза артист поделился 19 декабря в беседе с «Известиями».

«Это период моей жизни длиною в пять лет, в течение которого не выходило никаких релизов, и я не занимался творческой деятельностью. В течение этого времени копилась творческая энергия, копились информация, идеи, которые потом легли в основу этого альбома», — рассказал музыкант.

В основе его творчества лежит история: сначала Саграда описывает реальность майдана, потом конфликта на Донбассе, а теперь специальной военной операции. Сам музыкант относит свое творчество к жанру «военно-полевой рэп», и потому с ним не стыдно приехать в Донецк или Луганск.

«С этими песнями мы себя чувствуем в своей тарелке за «ленточкой», среди людей с оружием в руках», — поясняет артист.

«Наша задача — не ждать конца, а удержать нашу веру, государство, культуру, язык»
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Ранее, 1 ноября, Артем Саграда рассказал об отражении темы Донбасса в своем творчестве. Исполнитель поделился, что он в целом воспринимает происходящее в Донбассе как личную трагедию и что начиная с 2014 года он творчески реагировал на события на Украине, в том числе на майдан, потом на Одессу с Домом профсоюзов, потом на Донбасс.

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