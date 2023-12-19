Разработчик назвал способы защиты личных данных в интернете

Надежность персональных данных, передаваемых онлайн, может быть гарантирована сертификатами безопасности от Минцифры. Об этом во вторник, 19 декабря, в беседе с агентством «Прайм» рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

«Cертификаты создают зашифрованное соединение между пользователем и сервером, что позволяет защищать личные и финансовые данные от несанкционированного доступа и вмешательства», — отметил он.

Как уточнил Закарян, для обеспечения защищенного доступа к сайтам и снижения рисков отключений следует использовать такие интернет-браузеры, как «Яндекс Браузер» или «Атом», которые поддерживают местные сертификаты.

Эксперт также указал, что те пользователи, которые желают остаться на иностранных браузерах, могут сами скачать необходимые сертификаты через портал «Госуслуги».

Ранее, 4 декабря, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что депутаты партии внесли в Госдуму несколько законопроектов, согласно которым предлагается ужесточить наказание за утечки персональных данных вплоть до сотен миллионов рублей. Как отметил Турчак, меры ответственности, которые действуют в настоящее время, «мало кого стимулируют», а на черном рынке в настоящее время циркулирует около 20 тыс. разновидностей баз с подобными данными.