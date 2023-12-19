Более 190 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа

Минимум 191 грузовик с гуманитарной помощью въехал за прошедшие сутки в сектор Газа. Об этом 19 декабря сообщило управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

«191 грузовик с гуманитарной помощью был досмотрен и направлен в сектор Газа… 18 декабря», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Ницана» досмотр произведен у 127 грузовиков, которые затем въехали в Газу через КПП «Рафах». Еще 64 грузовика досмотрели и направили в палестинский анклав через КПП «Керем-Шалом».

Накануне, 18 декабря, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он также обратил внимание на то, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, «болезни и голод начинают быть основной причиной смерти и лишений», погибнуть от них может в разы больше людей, чем от боевых действий.

Ранее, 12 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

До этого, 5 декабря, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Зоны безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.