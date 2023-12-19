На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения. Об этом 19 декабря сообщило издание Iceland Monitor.

«На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, четвертое за три года», — пишет издание.

По его информации, около 21:00 по местному времени (00:00 мск) началось землетрясение магнитудой 4,2. Затем последовало извержение вулкана примерно в 22:17 (01:17 мск). Около 22:46 (01:46 мск) в районе города Гриндавик началось извержение вулкана, пишет издание.

Кроме того, отмечается, что поток извергаемой лавы во много раз больше, чем во время предыдущих извержений на полуострове Рейкьянес за недавние годы. По последним данным, сейсмическая активность движется в сторону города Гриндавик. Длина трещины, из которой выходят газ и лава, достигла 4 км.

Ранее, 11 ноября, национальное метеорологическое управление Исландии сообщало, что в стране начал действовать чрезвычайный уровень гражданской защиты в связи с вероятностью извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Жителям Гриндавика рекомендовалось действовать осторожно.

Кроме того, исландское метеорологическое управление 10 июля также сообщало, что в 30 км к юго-западу от исландской столицы Рейкьявик началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Лава извергалась на полуострове Рейкьянес рядом с холмом Литли-Хрутур.