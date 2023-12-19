Реклама
Прямой эфир
Мир
На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
Мир
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Мир
Премьер Нигера высоко оценил визит делегации МО РФ в страну
Мир
Более 190 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа
Мир
Посол КНР в РФ указал на прочность российско-китайских отношений
Происшествия
Самолет камчатской авиакомпании вернулся в аэропорт из-за неисправности
Общество
Бюджет получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах
Мир
NYT сообщила о непобедимости России на поле боя
Мир
Число погибших при землетрясении в Китае выросло до 111 человек
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице 19 декабря
Мир
Хантер Байден предстанет перед судом в Калифорнии 11 января
Мир
Конгрессмен Берчетт обвинил украинские власти в краже американских денег
Мир
КНДР испытала баллистическую ракету «Хвасон-18» в ответ на действия США
Политика
В ГД внесут закон о выдаче ВНЖ иностранцам за поддержку России
Мир
ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения потолка цен до 28 июня 2024 года

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

Iceland Monitor: в Исландии началось извержение вулкана после землетрясения
0
Фото: Iceland Monitor
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения. Об этом 19 декабря сообщило издание Iceland Monitor.

«На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, четвертое за три года», — пишет издание.

По его информации, около 21:00 по местному времени (00:00 мск) началось землетрясение магнитудой 4,2. Затем последовало извержение вулкана примерно в 22:17 (01:17 мск). Около 22:46 (01:46 мск) в районе города Гриндавик началось извержение вулкана, пишет издание.

Кроме того, отмечается, что поток извергаемой лавы во много раз больше, чем во время предыдущих извержений на полуострове Рейкьянес за недавние годы. По последним данным, сейсмическая активность движется в сторону города Гриндавик. Длина трещины, из которой выходят газ и лава, достигла 4 км.

Что известно про Ключевской: на Камчатке произошло извержение вулкана
Утром 1 ноября Ключевской вулкан выбросил столп пепла высотой 14 км

Ранее, 11 ноября, национальное метеорологическое управление Исландии сообщало, что в стране начал действовать чрезвычайный уровень гражданской защиты в связи с вероятностью извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Жителям Гриндавика рекомендовалось действовать осторожно.

Кроме того, исландское метеорологическое управление 10 июля также сообщало, что в 30 км к юго-западу от исландской столицы Рейкьявик началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Лава извергалась на полуострове Рейкьянес рядом с холмом Литли-Хрутур.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023