Россиянам назвали самый вредный способ приготовления яиц

Не каждый способ приготовления яиц является безопасным для здоровья. Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала 19 декабря в интервью радио Sputnik, как правильно приготовить этот продукт, чтобы не навредить здоровью.

Яйца сохранят свою пользу, если готовить их при щадящей термической обработке без использования лишних жиров. Например, варить яйца всмятку, в мешочек или делать пашот.

«Жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, что может быть вредно для здоровья», — поясняет врач.

Яичницу она рекомендует готовить на минимальном огне без добавления масла, это поможет уберечь белок от агрессивного воздействия высоких температур, а желток от разрушения структуры. Также не стоит злоупотреблять солью и специями.

Помимо этого, Разаренова объяснила, какого цвета должен быть желток у яйца. Его цвет напрямую зависит от рациона курицы: если курица питается разнообразно (зерно, овощи, зелень), то желток при готовке будет ярко-желтого цвета. Если питание кур однообразно и состоит преимущественно из зерна, то цвет будет бледным.

«Также, когда яйцо переварено, желток может окраситься в зеленоватый цвет из-за химической реакции с содержащимся в белке железом. Это не опасно для здоровья, но может влиять на вкус продукта», — добавила диетолог.

В заключение врач отметила, что пять-шесть яиц в неделю разнообразят рацион и станут хорошим источником белка в дополнение к основным блюдам.

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