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NYT сообщила о непобедимости России на поле боя

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Успех Вооруженных сил (ВС) РФ вынуждает США переосмыслить дальнейшие действия по помощи Украине. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщило издание The New York Times.

«В долгосрочной перспективе Запад поспособствует восстановлению территориальной целостности Украины — результат, который, скорее всего, удастся достичь за столом переговоров, нежели на поле боя», — говорится в материале.

Как отмечает газета, Вашингтону следует признать факт того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли смогут дать отпор российским войскам.

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17 декабря бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость украинского президента Владимира Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт, после того как мирное соглашение было близко.

16 декабря к мирным переговорам призвал журналист Мэттью Пэррис в статье для британской газеты The Times. Он заявил, что ситуация на Украине стала тупиковой, и больше так не может продолжаться.

О том, что мирные переговоры по Украине должны проходить на условиях Москвы, заявил в тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также обратил внимание на опыт минских переговоров, которые только растягивали время и давали возможность странам НАТО вооружать и обучать украинских военных.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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