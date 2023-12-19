Народная артистка РФ Александра Жигалова умерла в возрасте 94 лет

Народная артистка РФ Александра Жигалова умерла на 95-м году жизни. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в Оренбургском драматическом театре им. Максима Горького.

«Александра Павловна уже несколько лет не выходила на сцену, но всегда интересовалась творческой жизнью театра», — указывается в сообщении.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Александры Жигаловой. Прощание с актрисой состоится в среду, 20 декабря.

Александра Жигалова родилась 15 сентября 1929 года в селе Стрелецкое Белгородской области. В 1946 году после окончания средней школы начала свой творческий путь во вспомогательном составе труппы Белгородского театра драмы им. Михаила Щепкина. В 1960 году стала актрисой Оренбургского драматического театра им. Максима Горького. Спустя семь лет получила почетное звание заслуженного артиста РСФСР. В 1998 году стала народной артисткой РФ.

Среди ее запомнившихся работ на театральной сцене — роли в постановках «Служебный роман» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, а также «Отелло» и «Ричард III» Уильяма Шекспира.