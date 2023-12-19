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Врач высказалась о возможной причине смерти танцора Красилова

Врач Павлова: Красилову нельзя было так интенсивно танцевать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Врач-эндокринолог и научный руководитель «Клиники системной медицины» Зухра Павлова поделилась своим мнением относительно вероятных причин смерти танцора, шоумена и актера Дмитрия Красилова.

В своем Telegram-канале 18 декабря специалист отметила, что артисту нельзя было так интенсивно танцевать, поскольку это огромная нагрузка на скелет и сердечную мышцу.

«Тренировки при ожирении не должны быть интенсивными, главное — регулярными: ходьба, плавание, специальный комплекс упражнений. Судя же по комплекции артиста, ему нельзя было так интенсивно танцевать», — приводит слова врача сайт kp.ru.

О смерти Дмитрия Красилова, более известного как Пухляш из клипа группы Little Big, стало известно ранее 18 декабря. По предварительным данным, причиной его смерти стали проблемы с сердцем на фоне лишнего веса. Точную причину установит медицинская экспертиза. По данным RT, Красилов в последнее время не жаловался на здоровье.

По данным «Известий», 18 декабря Красилов уехал с работы из-за плохого самочувствия. Утром артист не отвечал на звонки. Тогда по адресу Красилова вызвали скорую помощь и МЧС. Артисту было 29 лет, пишет НСН.

Дмитрий Красилов стал широко известен после клипа Little Big на песню Uno. Видео вышло три года назад, отмечает телеканал «Звезда». Звездный ведущий Николай Васильев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что Красилов, несмотря на свою известность и популярность, не страдал звездной болезнью, всегда был добрым, позитивным и очень энергичным.

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