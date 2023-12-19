Протестующие в Белграде перегородили сотрудникам избиркома выход из здания

Протестующие, которые не согласны с предварительными результатами выборов в Сербии, перекрыли улицу перед зданием избиркома в Белграде. Об этом в ночь на 19 декабря сообщил корреспондент «Известий» Сергей Коваленко.

Митинг длится уже больше четырех часов. Как уточнил журналист, лидеры оппозиции объявили голодовку до тех пор, пока сербские власти не признают фальсификации при проведении голосования и подсчете предварительных результатов.

«Избирательная комиссия вынужденно продолжает свою работу, поскольку выйти из здания без объявления повторных выборов не дают им около 2 тыс. протестующих», — сказал он.

Журналист добавил, что центральные улицы Белграда оцеплены полицией, кроме того, поступают сообщения о прибытии сотрудников спецназа.

18 декабря в центре Белграда, столице Сербии, тысячи человек блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвиняют власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Примечательно, что организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции и выступают с критикой курса властей Сербии на независимую политику.

Ранее в этот день сербский лидер Александр Вучич заявил о получении коалицией правящей партии абсолютного большинства в парламенте. Тогда он отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по данным Вучича, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

Накануне, 17 декабря, в Сербии прошли выборы 250 депутатов скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления. В них приняли участие кандидаты от 18 политических партий и коалиций.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России внимательно следят за итогами парламентских выборов в Сербии, он подчеркнул, что эти выборы являются внутренним делом сербского государства. Кроме того, в Кремле надеются на продолжение дружбы РФ и Сербии, а также на взаимовыгодное и уважительное взаимодействие двух стран, добавил Песков.