В РФ будут выпускать видеоларингоскоп отечественного производства

Сотрудники Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского создали первый российский видеоларингоскоп. Они уже собрали опытный образец своего изобретения. До последнего времени такие устройства производили и закупали только за границей, однако поставки прекратились из-за антироссийских ограничений. Теперь подобное оборудование начнут производить серийно в нашей стране. Медики уже подписали об этом соответствующий договор с индустриальным партнером — компанией «Эон-Медицина».

«Уникально в этом изделии практически всё. Мы фактически снимали КТ-слепки множества пациентов, в том числе в челюстно-лицевой хирургии, включая пациентов с трудными дыхательными путями. И нам удалось создать необходимый изгиб именно благодаря этим КТ-исследованиям», — сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации I, главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Андрей Зайцев.

Видеоларингоскоп — это медицинское устройство, которое применяют для осмотра трахеи, а также для установки трубки, предназначенной для искусственной вентиляции легких. Она требуется в большинстве операций, которые проводятся под общей анестезией. Кроме врачей-оториноларингологов такое устройство нужно для работы отделениям анестезиологии-реанимации и службам скорой помощи, поэтому в масштабах всей России потребность в видеоларингоскопах очень высока.

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Во все горла: в РФ начнут выпускать первый отечественный видеоларингоскоп