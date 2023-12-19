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В РФ будут выпускать видеоларингоскоп отечественного производства

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Фото: ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского»
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Сотрудники Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского создали первый российский видеоларингоскоп. Они уже собрали опытный образец своего изобретения. До последнего времени такие устройства производили и закупали только за границей, однако поставки прекратились из-за антироссийских ограничений. Теперь подобное оборудование начнут производить серийно в нашей стране. Медики уже подписали об этом соответствующий договор с индустриальным партнером — компанией «Эон-Медицина».

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«Уникально в этом изделии практически всё. Мы фактически снимали КТ-слепки множества пациентов, в том числе в челюстно-лицевой хирургии, включая пациентов с трудными дыхательными путями. И нам удалось создать необходимый изгиб именно благодаря этим КТ-исследованиям», — сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации I, главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Андрей Зайцев.

Видеоларингоскоп — это медицинское устройство, которое применяют для осмотра трахеи, а также для установки трубки, предназначенной для искусственной вентиляции легких. Она требуется в большинстве операций, которые проводятся под общей анестезией. Кроме врачей-оториноларингологов такое устройство нужно для работы отделениям анестезиологии-реанимации и службам скорой помощи, поэтому в масштабах всей России потребность в видеоларингоскопах очень высока.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Во все горла: в РФ начнут выпускать первый отечественный видеоларингоскоп

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