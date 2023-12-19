Стоматолог назвал способ сделать улыбку белоснежной

Хирург-имплантолог, пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал, что в домашних условиях можно отбелить зубы при помощи специальной пасты, отбеливающих спреев и экспресс-полосок.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 18 декабря, специалист отметил, что при использовании отбеливающей зубной пасты важно помнить, что отбеливание пастами достигается за счет абразивности — удаления налета с эмали. Если использовать такую пасту ежедневно, то можно получить стертую эмаль и травмированные десны.

При использовании экспресс-полосок, карандашей и отбеливающих спреев врач призвал помнить, что полоски продают набором, то есть для достижения эффекта потребуется от двух недель ежедневного использования. Он предупредил, что действуют эти средства за счет перекиси водорода в составе, что может вызвать гиперчувствительность и даже химический ожог, отмечает телеканал «360». Перед применением их необходима консультация со стоматологом, пишет сайт kp.ru.

Врач подчеркнул, что такие средства противопоказаны при кариесе, трещинах, сколах эмали и воспалении десен.

В тот же день Дахкильгов рассказал о влиянии позы для сна на здоровье зубов у детей. По его словам, если ребенок спит в анатомически правильной позе, преимущественно на спине, то положение во сне никак не повлияет на состояние зубов. В противном случае это может привести к кривизне зубов, нарушению окклюзии, развитию дефектов прикуса и к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом. Врач уточнил, что нефизиологичным считается, например, сон на боку или с открытым ртом. Не принесет пользы и сон, если ребенок спит, подложив под голову руку, пишет RT.

Также 18 декабря врач-стоматолог Луиза Автандилян предупредила, что в зимнее время из-за снижения защитных сил организма обостряются проблемы с зубами. По ее словам, под воздействием холодной температуры эмаль зубов истончается и становится очень чувствительной, что и приводит к возникновению острой боли, отмечает НСН. Кроме того, зубы могут болеть из-за недостатка витамина D, участвующего в усвоении кальция.

15 декабря врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что самый серьезный вред зубной эмали наносят сладкие и кислые продукты. Но сразу после употребления такой пищи нельзя чистить зубы. Он порекомендовал людям, которые очень любят сладкое и не могут от него отказаться, не употреблять такие продукты хотя бы на постоянной основе.