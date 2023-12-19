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Саперы ВС РФ уничтожили более 1,7 тыс. взрывоопасных предметов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу саперов Вооруженных сил (ВС) России, которые продолжают успешно ликвидировать мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как сообщил командир отряда разминирования с позывным Кот, в настоящее время российскими военными обнаружено и уничтожено свыше 1,7 тыс. взрывоопасных предметов ВСУ, а также разминировано более 200 тыс. га полей и по меньшей мере 300 тыс. кв. м жилых строений и производственных учреждений.

«Мы встречаемся ежедневно с хитрыми способами минирования, саперы [ВС РФ], которые выполняют боевые задачи, заблаговременно до захода в зону специальной военной операции прошли очень качественную подготовку <…> Наши саперы — это надежная помощь местному населению», — отметил он.

Помимо этого, командир саперного отделения с позывным Чекист показал необходимое оборудование, которое используется российскими солдатами для уничтожения взрывоопасных предметов, оставленных противником.

На кадрах также видно, как происходит процесс ликвидации противопехотной осколочной мины ВСУ, которая взрывается от любого прикосновения.

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18 декабря корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал работу саперной группы российских бойцов на донецком направлении, которые рассказали ему о деталях своей работы. Как отметил инженер-сапер по имени Сергей, военные ВС России пытаются уничтожать западные мины на месте, поскольку среди них есть те, которые самоуничтожаются с ходом времени, однако такие встречаются не всегда. В большинстве случаев они остаются лежать в земле, дожидаясь своей цели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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