Приподнятые посадочные платформы сделали на трамвайных остановках на Шаболовке

Восемь приподнятых посадочных платформ оборудовали на трамвайных остановках в ходе благоустройства на улице Шаболовка в Москве. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Посадочные платформы на остановках, где проходят популярные маршруты № 14, 26 и 47, теперь находятся на одном уровне с полом салона в вагоне. По словам Ликсутова, пассажирам стало проще заходить и выходить из вагона, сообщает агентство городских новостей «Москва».

С начала года такие платформы появились также на Нагатинской, Чертановской и Тихвинской улицах. Для Шаболовской улицы ЦОДД разработал транспортную схему, по которой рядом с автобусными, трамвайными остановками и социальными объектами организовали 13 новых пешеходных переходов. Светофоры установили на двух переходах на пересечениях с прилегающими улицами, пишет сайт kp.ru.

Также 18 декабря Максим Ликсутов сообщил, что с 16 декабря на юге Москвы были введены четыре новых выделенных полосы для городского транспорта. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки в два–три раза быстрее, а значит, пассажиры будут экономить время в пути и на остановках.

Ранее в декабре мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в столице активно ведутся работы по развитию городской инфраструктуры. В частности, в северо-восточной части города проводится капитальный ремонт трамвайных путей, уточняет «Москва 24».