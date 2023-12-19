Эксперт указал на провал ЕС из-за введения потолка цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть, установленный Европейским союзом (ЕС) в рамках вводимых санкций, показывает свою неэффективность. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил управляющий директор компании «Русэнергопроект» Максим Канищев.

«Касательно уведомления [Евросоюза] о продаже танкеров — непонятно, как будет работать механизм. <…> Это еще один удар по главенству закона и справедливости в ЕС», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Как подчеркнул Канищев, контроль ЕС за бизнесом, вынужденным теперь уведомлять местные власти о том, куда он продает свои танкеры, не имеет большого смысла, поскольку танкерный флот уже сформирован.

Накануне Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения. Сообщалось также, что ЕС намерен обеспечить более строгое соблюдение потолка цен на российскую нефть.

В тот же день директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия разберется с этими поставками — например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ. При этом грандиозных убытков для России эксперт не прогнозирует.

16 декабря депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что санкции ЕС против России оказались несостоятельны, доставив больше неудобств жителям стран Европы. Как уточнил Уоллес, антироссийские санкции спровоцировали рост инфляции по всему ЕС: высокие процентные ставки, падение реальных доходов населения, кризисно высокий индекс стоимости жизни и цен на энергию.

Ранее, 13 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что там всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.