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Небензя назвал обещания США облегчить санкции против Ирана пустым звуком

Небензя: обещания США облегчить санкции против Ирана остались пустым звуком
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Обещания США облегчить санкционное давление на Иран оказались пустым звуком. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Обещания американцев отказаться от политики максимального давления на Тегеран и вернуться в ядерную сделку так и остались пустым звуком. И даже более того, ситуация становится только хуже», — отметил Небензя.

Также постпред уточнил, что не было никаких поставок из Ирана в Россию, которые нарушили бы резолюцию о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

«Нарушения США положений СВПД и резолюции 2231 уже давно приобрели хронический характер. К сожалению, этот очевидный факт предпочитает игнорировать в своих докладах генеральный секретарь ООН, ограничиваясь скромными призывами к Вашингтону снять антииранские санкции. Аналогичным образом в докладе попросту замалчиваются действия Великобритании, Германии, Франции, ЕС, уже не первый год следующих дурному примеру заокеанских друзей», — добавил он.

Как подчеркнул Небензя, Россия ждет, что Запад как можно скорее откажется от политики односторонних ограничений в отношении Ирана.

«Россия убеждена в безальтернативности иранской ядерной сделки, ее перезапуск отвечает интересам международной безопасности», — резюмировал постпред.

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Ранее, 1 ноября, сообщалось, что Соединенные Штаты смогут вернуться в СВПД только в том случае, если ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций (ООН) получат полный доступ к ядерным объектам Ирана и завершат свой отчет о ядерных испытаниях государства.

24 октября главы МИД РФ Сергей Лавров и МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудили шаги стран Запада, которые идут вразрез с СВПД.

Кроме того, Лавров и Абдоллахиян обсудили наращивание всего комплекса многопланового двустороннего партнерства в контексте договоренностей на высшем уровне между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Ранее, 15 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва призывает европейских участников СВПД к выполнению своих обязательств. Дипломат высказалась, после того как стало известно, что Великобритания, Германия и Франция не намерены предпринимать шагов по отмене ряда санкций против Ирана в переходный день 18 октября. Она подчеркнула, что подобные действия противоречат требованиям СВПД и резолюции Совета Безопасности ООН, а также негативно влияют на перспективы восстановления ядерной сделки.

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