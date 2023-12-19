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Минкульт учредил первую в РФ премию в области музейного дела

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Министерство культуры РФ учредило первую в России национальную премию в области музейного дела имени Д.С. Лихачева. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщила глава ведомства Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

По ее словам, соответствующее решение было принято на стратегической сессии проекта «Музейные маршруты России» в Москве. Премия была учреждена с целью отметить труд людей, которые работают в музейной сфере, пишет сайт aif.ru. Любимова подчеркнула, что каждый из этих людей вносит свой неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России.

«Хотим отметить значимость этого труда. Будем ждать заявок от соискателей из всех музеев страны — от небольших краеведческих до наших федеральных гигантов», — заявила министр.

Вручаться премия будет на международном межмузейном фестивале «Интермузей», пишет НСН. Свою работу он возобновит в мае 2024 года в новом современном формате, уточняет телеканал «360».

Подробные правила и номинации будут объявлены в конце января, после чего можно будет подать заявки на участие в премии, уточняет РИАМО.

Как пояснила директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Елена Харламова, решение о выборе победителя премии будет принимать профессиональное сообщество, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее в декабре нейробиолог Эмма Дюпюи рассказала о пользе посещения музеев для здоровья. По ее словам, это способствует сокращению стресса и улучшению физического здоровья.

Проводимое с 2018 года исследование, основанное на данных нескольких тысяч человек, показало, что посещение музеев содействует выздоровлению и благополучию пациентов с такими хроническими заболеваниями, как гипертония, диабет, неврологическими заболеваниями, когнитивными расстройствами или проблемами психического здоровья.

В сентябре Музей городского хозяйства столицы стал лауреатом V национальной премии «Корпоративный музей», войдя в шорт-лист вместе с другими 70 проектами, сообщает «Москва 24».

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