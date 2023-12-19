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На Украине заявили об угрозе прекращения помощи со стороны США

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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Отсутствие предоставления США помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) вынудит Киев просить больше поддержки у других стран Запада. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова.

«В США на момент начала боевых действий производили 150 тыс. снарядов в год, мы это выстреливаем менее чем за месяц. Мы использовали 10-летний запас их снарядов», — отметила она в эфире украинского телеканала «Рада».

Она также отметила, что страны «большой семерки» (G7) уже два месяца выделяют дополнительные средства украинским властям, чтобы они смогли закрыть образовавшуюся дыру в бюджете.

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10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине.

Ранее, 6 декабря, республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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