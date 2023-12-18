Путин заявил, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

Путин заявил, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

2023-12-18T23:50:05+03:00

2023-12-18T23:50:05+03:00

2023-12-18T23:50:05+03:00

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