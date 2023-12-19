Москва победила во Всероссийском конкурсе на звание «Столица детского туризма»

Москва стала победительницей конкурса на звание «Столица детского туризма». Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, участники конкурса представляли предложения с программой развития детского туризма в своем городе на следующий год, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что в этом году Москва приняла 1 млн юных туристов, при этом в городе много интересного круглый год — например, Московский зоопарк, первый в России крытый парк развлечений «Остров мечты», один из крупнейших океанариумов Европы «Москвариум», более 400 музеев, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, по словам мэра, в октябре два столичных проекта были отмечены премией «Маршрут года»: Речь идет об образовательно-туристическом проекте «Город открытий» и программе «Играй в Москву!», уточняет сайт aif.ru.

В 2024 году в столице планируют создать Детский совет по туризму, входить в который будут школьники в возрасте от 13 до 17 лет, пишет НСН. В частности, они помогут разработать оригинальные маршруты по городу.

13 декабря результаты исследования одной из компаний по бронированию отелей показали, что Москва осталась самым популярным российским направлением для отдыха в новогодние праздники. В 2023 году на столицу приходится более 25% заказов, что на 15% меньше предыдущего года, отмечает «Москва 24».