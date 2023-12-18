Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки

Въехавшие в Европейский союз (ЕС) водители автомобилей с российскими номерными знаками смогут перерегистрироваться. Об этом в понедельник, 18 декабря, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.

«Государства-члены [ЕС] могут разрешить въезд [с территории РФ] автомобилей при условии, что эти автомобили не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях», — указывается в документе.

Помимо этого, уточняется, что были сделаны исключения из ограничений на ввоз вещей личного пользования, в том числе на предметы личной гигиены.

В этот же день стало известно, что ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу после публикации в официальном журнале объединения. Как сообщалось, новый комплекс мер против РФ включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России. Рестрикции также подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию сферы технологий и двойного назначения. Кроме того, ЕС намерен обеспечить ограничение цен на нефть.

13 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что там всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.