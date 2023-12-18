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Суд Москвы постановит выдворить 22 участников драки у рынка «Садовод»

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Суд Москвы постановил выдворить 22 человека после массовой драки у рынка «Садовод». Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Так, столичный Люблинский суд постановил выдворить 22 человека после драки у рынка «Садовод». Всех их признали виновными по статье КоАП о нарушении режима пребывания в России, которая также предусматривает выдворение.

Кроме этого, 51 человека суд признал виновными в неповиновении полиции, они арестованы, сообщает RT.

Инцидент произошел 15 декабря недалеко от столичного рынка «Садовод». Там вспыхнул конфликт с участием полиции. По данным МВД, в тот день полицейский остановил водителя автомобиля для проверки документов. 21-летний водитель отказался выполнять требование и предпринял попытку скрыться и протащил полицейского на капоте несколько метров. Затем он вышел из автомобиля и несколько раз ударил правоохранителя.

Во время задержания у него произошел приступ эпилепсии. Пока полицейские пытались оказать ему помощь, к ним подошла группа агрессивно настроенных граждан, которые попытались оттеснить правоохранителей от задержанного и ножом повредили колесо служебной машины.

Для установления правопорядка полицейским пришлось стрелять в воздух. Пострадавших в результате инцидента нет, пишет НСН.

Всего правоохранители задержали 82 человека, отмечает телеканал «360». После проверки документов выяснилось, что каждый четвертый участник драки находился в России нелегально, сообщает телеканал «Звезда».

Были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве, применении насилия в отношении представителя власти, а также оскорблении представителя власти, уточняет Pravda.Ru.

Водитель был задержан, пишет РИАМО. Он будет находиться под арестом до 16 февраля 2024 года. Фигурант своей вины не признал.

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