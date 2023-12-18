Глава ВФХГ Винер назвала позором участие россиян в турнирах без флага и гимна

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер 18 декабря назвала унизительными условия допуска для российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее, 9 ноября, Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Среди них указывается, что гимнасты не могут участвовать в командных дисциплинах. Допускаются только те спортсмены, которые не выражали одобрение специальной военной операции по защите Донбасса, проводимой РФ. Также FIG потребовала, чтобы желающие принять участие в соревнованиях направили в организацию платную заявку на английском языке за 60 дней до их начала.

При этом 1 декабря генассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) на заседании проголосовала против возвращения россиян и белорусов к участию в международных турнирах в 2024 году. Таким образом, организация не стала следовать решению FIG.

19 октября Винер отказалась участвовать в международных соревнованиях без гимна и флага России, а также в отсутствие зрителей. Она назвала оскорблением указанные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к российским спортсменам.

Позже, 22 ноября, апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) также оставил в силе двухлетнее отстранение от соревнований самой Ирины Винер. Отмечалось, что данное решение можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента уведомления.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.