Российского бизнесмена обокрали в Дубае

В Дубае обокрали крупного российского бизнесмена. Об этом 18 декабря рассказала «Известиям» его помощница.

Из номера предпринимателя в отеле Marriott злоумышленники похитили €4700 и личные вещи. Преступление было совершено, пока мужчина был на переговорах.

Сотрудники отеля сами провели обыск и пообещали в ближайшее время предоставить результаты, но не сдержали слово. Также не удалось связаться с полицией и посольством.

«Произошло всё это около 11:00. А сейчас время в Дубае — 20:00. Соответственно, до сего момента никаких результатов это не принесло. Мы не пили, не ели. Нам никто ничего не предложил. Мы не выходили на улицу», — рассказала женщина.

По ее словам, в результате потерпевший потерял время, а его сделка сорвалась. Он намерен в ближайшее время вернуться в Россию.

Ранее, 3 октября, в Москве неизвестные обстреляли водителя Mercedes и забрали из его машины сумку с 20 млн рублей. Инцидент произошел на Донецкой улице. Когда водитель остановился на красный свет светофора, к автомобилю подошли неизвестные люди, которые разбили стекло двери и произвели выстрелы из травматического оружия. Затем они похитили из машины сумку с деньгами.