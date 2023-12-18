Воркута погрузилась во тьму на 10 дней

В Воркуте началась полярная ночь. Город погрузился во тьму на 10 дней, сообщает ИА «Комиинформ» в понедельник, 18 декабря.

Последний раз местные жители видели солнце в субботу, 16 декабря. По информации синоптиков, небесное светило взошло над горизонтом на 30 минут перед тем, как скрыться насовсем.

Следующий визит солнца в Воркуту намечен на 27 декабря. Оно появится над горизонтом в 10:28 и пробудет 36 минут и 47 секунд. Далее длительность дня будет нарастать.