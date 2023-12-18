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Дания уделит внимание Украине в качестве председателя NORDEFCO

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Дания в качестве председателя «Северного оборонного сотрудничества» (NORDEFCO) уделит внимание помощи Украине и ситуации в Арктике. Об этом 18 декабря сообщило министерство обороны королевства.

«Во время председательства Дания сосредоточится на четырех областях оборонной политики: продолжение поддержки Украины, повышенное внимание к развитию ситуации с безопасностью в Арктике, Северной Атлантике и Северном регионе, реализация программы «Видение 2030» и пересмотр структуры NORDEFCO», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также повреждение трубопровода Balticconnector говорят о высоком уровне напряженности в Балтийском море, и это тоже станет темой для обсуждения.

NORDEFCO было создано в 2009 году. Оно объединяет Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Исландию.

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Ранее, 14 декабря, датское минобороны сообщило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму более $1 млрд. В новые поставки войдут танки, средства противовоздушной обороны (ПВО), беспилотные летательные аппараты (БПЛА), средства борьбы с ними и боеприпасы.

3 декабря британское издание The Economist сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и нидерландский политик Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Европейского союза.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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