В Мценске ищут застройщика участка Орловской площади

Власти Орловской области объявили о поиске застройщика для комплексного развития территории в Мценске. Начальная цена аукциона составляет 10 млн рублей, сообщает ИА «Абирег» в понедельник, 18 декабря.

Речь идет о незастроенном участке Орловской площади. Территория в 6,3 тыс. кв. м находится в муниципальной собственности. В ближайшие пять лет там планируется возвести жилье.

Заявки на торги принимаются до 10 января 2024 года. Аукцион состоится 15 января.

Ранее сообщалось, что новый ФАП построят в селе Столбецкое Покровского района Орловской области. Он заменит старый, который сейчас находится в здании, где когда-то располагалась сельская школа.