Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник, 18 декабря, пожаловались на растущее на фронте уныние среди воинского состава. Об этом сообщает Associated Press.

В статье отмечается, что недовольство среди украинских бойцов, которое ранее было крайне редким и выражалось только в частном порядке, теперь стало более распространенным и открытым по своей природе явлением.

«Я не понимаю. Сейчас всё сложнее и холоднее. И это не мое воображение, во многих подразделениях мое мнение разделяют», — рассказал военнослужащий ВСУ с позывным Боксер.

Еще один украинский боец поделился, что на данный момент для военных действий крайне важны дроны, но подготовка операторов беспилотников затягивается.

«Мы потратили время впустую», — поделился он.

5 декабря сообщалось, что солдаты ВСУ, сражающиеся на передовой, чувствуют себя брошенными. Украинский боец рассказал, что большое количество солдат морской пехоты ВСУ, которые были отправлены на защиту Днепра, были настолько неопытны, что «даже не умели плавать».

До этого, 27 ноября, сообщалось, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично президентом страны Владимиром Зеленским. Так, солдаты указали на «непредусмотрительность» украинского руководства, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.