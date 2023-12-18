В Закарпатье усилят меры по безопасности после взрыва гранат депутатом

В Закарпатской области Украины планируют усилить меры безопасности в общественных заведениях после подрыва гранат в Керецковском сельском совете. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает РБК-Украина.

Заместитель главы Закарпатской областной военной администрации Игорь Шинкарюк указал, что акцент будет сделан на недопущение попадания взрывоопасных предметов на территорию региона. Кроме того, отмечается, что в учебных заведениях будут постоянно находиться правоохранители.

15 декабря на Украине в здании сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания. В результате пострадали 26 человек, шесть из которых в тяжелом состоянии. Медики реанимировали депутата, который взорвал гранаты.

Позже в этот же день украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Теракт». Так, подорвавшему гранаты грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба новостей со ссылкой на источники рассказала, что гранаты взорвал депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин.