Вице-спикер сейма назвал рядовым событием скандал с гашением ханукальных свеч

Выходка депутата польского сейма Гжегожа Брауна, который погасил ханукальные свечи в здании парламента, не является значительным событием. Об этом 18 декабря заявил вице-спикер сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак.

«Рядовое событие, которым никто не занимался дольше нескольких секунд. Это несерьезно, если в то время, когда в мире происходят действительно серьезные трагедии, мы будем заниматься этим очередную неделю», — сказал он радиостанции RMF.

По его словам, в других странах, таких как Германия и Франция, происходят десятки антисемитских инцидентов ежедневно, а СМИ возвышают их до ранга трагедий.

Босак также назвал безосновательными требования об исключении Брауна из «Конфедерации», напомнив об участии представителей других политических сил в различных скандалах.

12 декабря Браун потушил порошковым огнетушителем ханукальные свечи, зажженные в парламенте по случаю еврейского праздника Хануки. Он также назвал праздничные атрибуты сатанистскими и заявил, что такого не должно быть в польском сейме.

За такое поведение депутата отстранили от участия в заседаниях до конца текущей сессии. А когда выяснилось, что ранее его лишили половины зарплаты на три месяца и депутатского пособия на полгода, для желающих помочь ему был объявлен сбор средств на платформе Zrzutkа. За несколько часов было собрано более 73 тыс. злотых, однако на следующий день платформа сама заблокировала сбор средств, обвинив Брауна в антисемитизме.

В начале ноября Европейская комиссия сообщила о всплеске связанных с антисемитизмом инцидентов в странах Евросоюза на фоне войны Израиля в секторе Газа. В ведомстве отметили, что такие инциденты напоминают «о мрачных временах в истории», а антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа.