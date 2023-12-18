ЕС решил оставлять россиян в санкционных списках посмертно

Европейский союз (ЕС) принял решение оставлять в силе санкции в отношении россиян после смерти. Об этом говорится в пресс-релизе, посвященном принятию 12-го пакета санкций.

«Решение Совета ЕС определяет условия, по которым совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов», — говорится в решении.

Соответствующие меры могут быть приняты в том случае, если Евросоюз сочтет, что есть вероятность использования активов умерших лиц для финансирования спецоперации по защите Донбасса.

О том, что Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, стало известно ранее в этот же день, 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Также Евросоюз смягчил ограничения на ввоз в страны союза автомобилей европейских граждан и машин с дипломатическими номерами, а также предметов личного пользования для путешественников из России. В числе разрешенных для путешественников из России — предметы личной гигиены и одежда, которую они либо носят, либо везут в багаже.

13 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.